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Глава "Ростеха" допустил новые поставки вооружений Венесуэле

Это произойдет, "если стабилизируется ситуация", потребность у Каракаса есть, заявил Сергей Чемезов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Россия может заключить с Венесуэлой новые контракты на поставки вооружений, допустил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Так он ответил на соответствующий вопрос "Интерфакса" на ПМЭФ.

"Если стабилизируется ситуация - наверняка будут заказы. Потребность у них есть", - сказал он.

Наращивать количество своих специалистов в Венесуэле ведомство не планирует, необходимости в этом нет, заверил чиновник. Сообщения СМИ о том, что представительство госкорпорации в этой стране насчитывало тысячу человек, он назвал "фейк ньюс".

"У нас такого представительства никогда не было. У нас представительство всего 10 человек уже многие годы. Интересно, что даже Трамп эту новость прокомментировал", - сказал глава "Ростеха".

Чемезов пообещал, что в 2020 году российская сторона достроит в Венесуэле центр по обслуживанию вертолетной техники. Россияне уже начали обучение венесуэльских пилотов, добавил он.

Также глава "Ростеха" обещал, что корпорация завершит строительство в Венесуэле завода по производству автоматов Калашникова, несмотря на попытки США помешать этому. Когда это произойдет, он сказать не смог.

"Мы строим и завод по производству автоматов Калашникова и боеприпасов. Из-за санкций постоянно тормозится (строительство - ИФ) - то там электричество отключат, то комплектующие не дают возможность подвезти, станки, - сказал он. - Был период - месяц стоял, невозможно было работать. Там отключили электроэнергию, работать нельзя было. А затем американцы не давали завести нам туда станки. Потихонечку все равно завозили".

Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе. Россия предоставляла Каракасу государственный кредит на закупки военной техники. Сумма контрактов в сфере ВТС между Россией и Венесуэлой оценивалась в $11 млрд.

Венесуэла, в частности, приобрела российские мобильные системы ПВО средней дальности ЗРК "Бук-М2" и большой дальности - "Антей-2500" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Сообщалось, что в Венесуэлу поставлено 100 тыс. автоматов "Калашникова" новой модификации АК-103. Каракас, как сообщалось, приобрел истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, БМП-3 и БТР-80.

Сергей Чемезов Ростех Венесуэла Калашников США

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