Болтон заявил, что Мадуро заключил с Россией оборонный контракт на $209 млн
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон в воскресенье раскритиковал президента Венесуэлы Николаса Мадуро за то, что тот якобы заключил оборонный контракт с Россией суммой $209 млн.
"Мадуро совершенно неэффективно распорядился ресурсами Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро заплатил России $209 млн за оборонный контракт, чтобы купить ее дальнейшую поддержку", - утверждает он в своем твиттере.
Maduro has grossly mismanaged Venezuela"s resources. In May, while hundreds of thousands of Venezuelans went hungry, Maduro gave Russia $209 million for a defense contract to buy their continued support. Venezuelans want true democratic leadership, not repression.— John Bolton (@AmbJohnBolton) 16 июня 2019 г.
"Венесуэльцы хотят настоящего демократического руководства, а не репрессий", - добавил Болтон.
Советник по нацбезопасности президента США не уточнил детали контракта, который упомянул в своем сообщении.
В Москве заявление Болтона пока не комментируют.
Россия поддерживает президента Венесуэлы Мадуро.
В июне глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что РФ продолжает поставки вооружения в Венесуэлу. Он допустил, что страны могут подписать новые оружейные контракты.
Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе. Россия предоставляла Венесуэле государственный кредит на приобретение военной техники. Как сообщалось, сумма контрактов в сфере ВТС между Россией и Венесуэлой оценивалась в $11 млрд.
Венесуэла, в частности, приобрела российские мобильные системы ПВО средней дальности ЗРК "Бук-М2" и большой дальности - "Антей-2500" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").
Сообщалось, что в Венесуэлу поставлено 100 тыс. автоматов "Калашникова" новой модификации АК-103. Каракас также приобрел истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, БМП-3 и БТР-80.
Политический кризис Венесуэлы
21 января этого года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил от должности председателя Национальной ассамблеи, лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ тот призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.
Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции. 23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.
Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, некоторые страны ЕС и другие государства официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.
Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Мадуро - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция. Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив события 23 января как попытку госпереворота.
В апреле Гуайдо лишили парламентской неприкосновенности и запустили против него уголовный процесс.
В последние годы экономическая ситуация в Венесуэле резко ухудшилась. Падение уровня жизни и дефицит товаров широкого потребления вызвали массовую миграцию венесуэльцев в соседние страны.