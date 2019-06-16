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Болтон заявил, что Мадуро заключил с Россией оборонный контракт на $209 млн

Болтон заявил, что Мадуро заключил с Россией оборонный контракт на $209 млн
Николас Мадуро
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон в воскресенье раскритиковал президента Венесуэлы Николаса Мадуро за то, что тот якобы заключил оборонный контракт с Россией суммой $209 млн.

"Мадуро совершенно неэффективно распорядился ресурсами Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро заплатил России $209 млн за оборонный контракт, чтобы купить ее дальнейшую поддержку", - утверждает он в своем твиттере.

"Венесуэльцы хотят настоящего демократического руководства, а не репрессий", - добавил Болтон.

Советник по нацбезопасности президента США не уточнил детали контракта, который упомянул в своем сообщении.

В Москве заявление Болтона пока не комментируют.

Россия поддерживает президента Венесуэлы Мадуро.

В июне глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что РФ продолжает поставки вооружения в Венесуэлу. Он допустил, что страны могут подписать новые оружейные контракты.

Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе. Россия предоставляла Венесуэле государственный кредит на приобретение военной техники. Как сообщалось, сумма контрактов в сфере ВТС между Россией и Венесуэлой оценивалась в $11 млрд.

Венесуэла, в частности, приобрела российские мобильные системы ПВО средней дальности ЗРК "Бук-М2" и большой дальности - "Антей-2500" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Сообщалось, что в Венесуэлу поставлено 100 тыс. автоматов "Калашникова" новой модификации АК-103. Каракас также приобрел истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, БМП-3 и БТР-80.

Политический кризис Венесуэлы

21 января этого года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил от должности председателя Национальной ассамблеи, лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ тот призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции. 23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, некоторые страны ЕС и другие государства официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Мадуро - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция. Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив события 23 января как попытку госпереворота.

В апреле Гуайдо лишили парламентской неприкосновенности и запустили против него уголовный процесс.

В последние годы экономическая ситуация в Венесуэле резко ухудшилась. Падение уровня жизни и дефицит товаров широкого потребления вызвали массовую миграцию венесуэльцев в соседние страны.

США Джон Болтон Россия Венесуэла Николас Мадуро

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