Болтон заявил, что Мадуро заключил с Россией оборонный контракт на $209 млн

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон в воскресенье раскритиковал президента Венесуэлы Николаса Мадуро за то, что тот якобы заключил оборонный контракт с Россией суммой $209 млн.

"Мадуро совершенно неэффективно распорядился ресурсами Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро заплатил России $209 млн за оборонный контракт, чтобы купить ее дальнейшую поддержку", - утверждает он в своем твиттере.

Maduro has grossly mismanaged Venezuela"s resources. In May, while hundreds of thousands of Venezuelans went hungry, Maduro gave Russia $209 million for a defense contract to buy their continued support. Venezuelans want true democratic leadership, not repression. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 16 июня 2019 г.

"Венесуэльцы хотят настоящего демократического руководства, а не репрессий", - добавил Болтон.

Советник по нацбезопасности президента США не уточнил детали контракта, который упомянул в своем сообщении.

В Москве заявление Болтона пока не комментируют.

Россия поддерживает президента Венесуэлы Мадуро.

В июне глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что РФ продолжает поставки вооружения в Венесуэлу. Он допустил, что страны могут подписать новые оружейные контракты.

Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе. Россия предоставляла Венесуэле государственный кредит на приобретение военной техники. Как сообщалось, сумма контрактов в сфере ВТС между Россией и Венесуэлой оценивалась в $11 млрд.

Венесуэла, в частности, приобрела российские мобильные системы ПВО средней дальности ЗРК "Бук-М2" и большой дальности - "Антей-2500" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Сообщалось, что в Венесуэлу поставлено 100 тыс. автоматов "Калашникова" новой модификации АК-103. Каракас также приобрел истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, БМП-3 и БТР-80.