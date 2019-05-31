РФ вновь предложила Японии ввести безвизовый режим

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - РФ вновь предложила Японии переход к полному безвизовому режиму, а в качестве первого шага - режим свободного передвижения между Сахалином и префектурой Хоккайдо, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы сегодня напомнили давнее российское предложение перейти к полному безвизовому режиму между Российской Федерацией и Японией, начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями, будем рассчитывать, что диалог продолжится", - сказал Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.

Он отметил, что в качестве первого шага РФ предлагает ввести режим свободного передвижения между всеми жителями Сахалинской области и префектуры Хоккайдо.

"Эта идея обсуждается в рамках проектов реализации совместной хозяйственной деятельности на четырех южных островах Курильской гряды", - добавил министр.