Поиск

РФ вновь предложила Японии ввести безвизовый режим

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - РФ вновь предложила Японии переход к полному безвизовому режиму, а в качестве первого шага - режим свободного передвижения между Сахалином и префектурой Хоккайдо, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы сегодня напомнили давнее российское предложение перейти к полному безвизовому режиму между Российской Федерацией и Японией, начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями, будем рассчитывать, что диалог продолжится", - сказал Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.

Он отметил, что в качестве первого шага РФ предлагает ввести режим свободного передвижения между всеми жителями Сахалинской области и префектуры Хоккайдо.

"Эта идея обсуждается в рамках проектов реализации совместной хозяйственной деятельности на четырех южных островах Курильской гряды", - добавил министр.

Россия Япония

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 31 мая

РФ и Япония проведут заседание по совместной деятельности на Курилах 11 июня

Владимир Путин и Синдзо Абэ встретятся 29 июня в Осаке

Владимир Путин и Синдзо Абэ встретятся 29 июня в Осаке

Глава финансового комитета Сената США осудил введение пошлины на товары из Мексики

Мексика направит делегацию в США для решения вопроса новых пошлин

Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор

Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор

Арабские страны призвали Иран прекратить поддержу ополченцев и террористических организаций

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

Космический грузовик Dragon вернется на Землю с МКС 3 июня

Встречу лидеров государств "нормандского формата" предложили провести в середине июля

Встречу лидеров государств "нормандского формата" предложили провести в середине июля
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');