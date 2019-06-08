Что случилось этой ночью: суббота, 8 июня

Кокаин в квартире Голунова, соглашение по иммиграции между США и Германии, данные о безвизовой зоне в РФ и Японии

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Появились новые подробности в деле задержанного с наркотиками журналиста "Медузы" Ивана Голунова. В столичной полиции сообщили, что при обыске в его квартире были обнаружены 5 граммов кокаина. Также пресс-служба полиции отвергла фальсификации при расследовании, сообщив, что якобы сделанные в квартире журналиста фотографии были опубликованы по ошибке. Иван Голунов сейчас находится в изоляторе временного содержания в камере, оборудованной видеонаблюдением.

- Опубликовано видео сближения кораблей РФ и США в Филиппинском море. На кадрах видно, как американский Chancellorsville и российский корабль класса "Удалой" находятся на небольшом расстоянии друг от друга.

- США и Мексика достигли соглашения по иммиграции. В связи с этим запланированное на понедельник введение американских пошлин приостановлено. Дональд Трамп пояснил, что в Мехико "согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну иммигрантов, следующих через Мексику к нашим южным границам".

- Газета Sankei сообщила о неготовности Японии согласиться на безвизовую зону. Правительство страны опасается косвенного признания принадлежности Курильских островов к территории России, дав положительный ответ.

- Участок "голубой" ветки московского метро вновь закрыли на выходные. Движение будет приостановлено на участке между станциями "Киевская" и "Кунцевская" Филевской линии. Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. Метрополитен возобновит работу в понедельник, 10 июня, в 5:30