Парламент Молдавии назначил премьером лидера правой оппозиции Майю Санду
Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии назначил лидера правой оппозиции Майю Санду премьер-министром страны.
Решение принято единогласно - за утверждение правительства проголосовал 61 депутат.
Сразу после утверждения правительства президент Игорь Додон привел к присяге членов нового кабинета министров.
Заседание парламента созвано в субботу вопреки принятому накануне решению Конституционного суда, согласно которому парламент не может продолжать работу, а президент обязан его распустить.