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Парламент Молдавии отправил в отставку главу спецслужбы

Новый глава МВД заявил о готовящихся арестах депутатов и президента

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Директор службы информации и безопасности Василий Ботнарь и директор Национального центра по борьбе с коррупцией Богдан Зумбряну отправлены в отставку, такое решение принял в субботу вечером парламент Молдавии. Как передает корреспондент "Интерфакса", депутаты намерены принять ряда законодательных актов, входящих в пакет законов по "дезолигархизации страны и освобождении захваченного государства".

Депутаты также намерены назначить дату выборов в местные органы власти. Предположительно, они состоятся 20 октября.

Заседание парламента в субботу завершено. Депутаты начали покидать здание парламента. Полиция взяла здание под усиленную охрану.

Начальник Генерального инспектората полиции Александр Пынзарь заявил на брифинге, что "полиция продолжит выполнять свои обязанности в рамках действующего законодательства".

По его словам, под усиленную охрану взяты и другие государственные учреждения.

Пынзарь не уточнил, смогут ли министры нового правительства, которое было сформировано парламентом в субботу, войти в здания министерств.

Ранее парламент признал Молдавию страну "захваченным" государством. Депутаты единогласно проголосовали за принятие соответствующей политической декларации, предложенной правым блоком ACUM.

8 июня партия социалистов и правый блок ACUM подписали соглашение о "деолигархизации" Молдавии. Они сразу созвали заседание парламента. На заседании избран спикер и вице-спикеры парламента, утверждена его структура, сформировано Постоянное бюро. Также, в субботу парламент утвердил новый состав правительства Молдавии во главе с лидером правой партии Действия и солидарности Майей Санду.

Заседание парламента созвано вопреки принятому накануне решению Конституционного суда, согласно которому парламент не может продолжать работу, а президент обязан его распустить.

Между тем, лидер оппозиционной партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе, назначенный парламентом министром внутренних дел Молдавии, заявил о готовящихся арестах депутатов парламента и президента Игоря Додона.

"Мы получили информацию о том, что Прокуратура получила указания готовить аресты ряда депутатов, которые принимали участие в заседании. Также, сообщают о том, что готовятся арестовать президента Игоря Додона. Мы понимаем, что режим олигарха Плахотнюка, который теряет власть, начинает сходить с ума. Мы призываем всех не терять самообладание и действовать в рамках закона", - заявил Нэстасе журналистам.

По его словам, депутаты парламента обратились в посольства и международные организации с призывом не допустить нарушения законодательства и общественного порядка в Молдавии.

"Мы также призываем правоохранительные органы действовать в рамках закона, выполнять свои функциональные обязанности, а не указания олигарха Плахотнюка", - сказал Нэстасе.

В свою очередь лидер правящей Демпартии Влад Плахотнюк заявил на брифинге, что "в Молдавии произошла попытка государственного переворота и все виновные будут наказаны по закону".

"Все, что происходит в парламенте, это лишь отчаянная попытка осуществить захват власти силовыми методами. Мы уже предприняли меры, чтобы все государственные структуры работали в нормальном режиме, и происходящее не затронуло граждан", - заявил лидер демократов.

Ранее парламент Молдавии назначил лидера правой оппозиции Майю Санду премьер-министром страны.

Решение принято единогласно - за утверждение правительства проголосовал 61 депутат (все принимающие участие в заседании).

Сразу после утверждения правительства президент Игорь Додон привел к присяге членов нового кабинета министров.

Парламент утвердил состав правительства, в том числе: вице-премьер, министр внутренних дел - Андрей Нэстасе; вице-премьер по реинтеграции - Василий Шова; министр иностранных дел и европейской интеграции - Николае Попеску; министр обороны - Павел Войку; министр экономики и инфраструктуры - Вадим Брынзан; министр финансов - Наталия Гаврилицэ; министр юстиции - Станислав Павловски.

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