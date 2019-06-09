Порошенко возглавит список "Европейской солидарности" на выборах в Раду

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Первую пятерку партийного списка от партии "Европейская солидарность" на выборах в Верховную раду возглавит лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко.

Второй номер в списке - председатель Рады Андрей Парубий.

Кандидатов в народные депутаты на съезде "Европейской солидарности" представляет Порошенко.

Всех кандидатов должен утвердить съезд партии.

Далее в "пятерке" - первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, певица и волонтер София Федина.

В воскресенье на съезде партии Порошенко заявил, что "Европейская солидарность" идет в парламент Украины, чтобы подтвердить курс на евроатлантическую интеграцию. Он подчеркнул, что партия идет в Раду не за должностями, а для того, чтобы отстаивать свою стратегию, защищать свои идеи и принципы.

Парламентские выборы на Украине запланированы на 21 июля.