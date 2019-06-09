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Партия Зеленского представит список из 100 кандидатов на выборах в Раду

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" сообщил, что будет представлен список из 100 кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в парламент.

"Очень символично, что мы собрались в Ботаническом саду. Я верю, что благодаря людям, которые сегодня тут с нами, Украина расцветёт и будем сажать: символизма много", - сказал он, выступая на съезде в Киеве в воскресенье.

Зеленский отметил, что в списке "Слуги народа" будут эксперты, с которыми была пройдена избирательная кампания выборов президента, люди его команды из регионов, а также те, кто был отобран через интернет и онлайн-проекты команды Зеленского и у которых есть "прекрасные идеи" для реализации в парламенте.

Съезд партии "Слуга народа" проходит на территории Национального ботанического сада имени Гришко в украинской столице.

Ранее сообщалось, что бывший президент Украины и лидер партии "Европейской солидарности" Петр Порошенко возглавит ее список на выборах в Раду. Съезда партии также проходит в воскресенье.

Накануне экс-президент Грузии и бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили сообщил, что партия "Рух новых сил", чьим лидером он является, будет самостоятельно принимать участие в парламентских выборах.

Внеочередные выборы в парламент Украины пройдут 21 июля.

Украина Владимир Зеленский Слуга народа Верховная рада

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