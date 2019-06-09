Поиск

Явка на выборах президента Казахстана составила 77,4%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - На внеочередных выборах президента Казахстана в воскресенье проголосовало 77,4% граждан республики, имеющих право голоса, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров.

На прошлых президентских выборах в 2015 году явка избирателей составила 95,22%.

Казахстанская партия власти "Нур Отан" во главе с лидером нации Нурсултаном Назарбаевым выдвинула на пост главы государства действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Избранным главой государства считается кандидат, набравший более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В случае, если ни один из кандидатов не получит необходимого числа голосов, проводится повторное голосование, в котором примут участие два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

В день голосования в Нур-Султане и Алма-Ате прошли несанкционированные митинги. Число задержанных составило около 500 человек.

Казахстан

Новости

Число задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате достигло почти 500 человек

Число задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате достигло почти 500 человек

В американском Минфине допустили смягчение санкций против Huawei

В американском Минфине допустили смягчение санкций против Huawei

Майя Санду сообщила о созыве 10 июня заседания нового правительства

Летевший из Петербурга в Алма-Ату лайнер вынужденно сел в московском аэропорту

В Иране представили новую систему ПВО

Партия Зеленского представит список из 100 кандидатов на выборах в Раду

Сто человек задержаны на митингах в Нур-Султане и Алма-Ате

Сто человек задержаны на митингах в Нур-Султане и Алма-Ате

Порошенко возглавит список "Европейской солидарности" на выборах в Раду

Премьер Молдавии в качестве и.о. президента распустил парламент

КС Молдавии временно отстранил от должности президента Додона

КС Молдавии временно отстранил от должности президента Додона
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');