Явка на выборах президента Казахстана составила 77,4%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - На внеочередных выборах президента Казахстана в воскресенье проголосовало 77,4% граждан республики, имеющих право голоса, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров.

На прошлых президентских выборах в 2015 году явка избирателей составила 95,22%.

Казахстанская партия власти "Нур Отан" во главе с лидером нации Нурсултаном Назарбаевым выдвинула на пост главы государства действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Избранным главой государства считается кандидат, набравший более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В случае, если ни один из кандидатов не получит необходимого числа голосов, проводится повторное голосование, в котором примут участие два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

В день голосования в Нур-Султане и Алма-Ате прошли несанкционированные митинги. Число задержанных составило около 500 человек.