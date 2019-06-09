Число задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате достигло почти 500 человек

В результате митинга в столице Казахстана в день президентских выборов пострадали трое полицейских

Задержания на акции в Алма-Ате Фото: Reuters

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Число задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате в Казахстане за участие в несанкционированных митингах в воскресенье составило около 500 человек, сообщил первый заместитель министра внутренних дел страны Марат Кожаев.

Как он рассказал на брифинге в ЦИК, на улицах двух городов попытались дестабилизировать обстановку.

Кожаев отметил, что, к примеру, в городе Нур-Султан были пресечены попытки перекрытия оживленной дороги, создания транспортного коллапса по проспекту Республики в районе Дворца молодежи.

Комментируя действия полицейских, он подчеркнул, что "все мероприятия были проведены в строгом соответствии с законом".

Как заявил замминистра, в общении с гражданами они вели себя максимально корректно, при задержании нарушителей порядка специальные средства не применялись.

Ранее МВД Казахстана сообщало о задержании около 100 человек. Участники несанкционированных акций призывали, в частности, бойкотировать президентские выборы.

Кроме того, Кожаев рассказал на брифинге, что во время митинга в Нур-Султане трое сотрудников полиции получили травмы. Он уточнил, что двое из полицейских пострадали от брошенных из толпы камней, один получил ожог роговицы глаз в результате примененного перцового баллончика.

Вместе с тем, как отметил замминистра, голосование на избирательных участках в день президентских выборов прошло в спокойной обстановке, существенных нарушений правопорядка не зафиксировано.

В воскресенье в Казахстане проходят внеочередные выборы президента. В выборах участвуют семь кандидатов, в том числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.