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Опросы показали около 70% за Токаева на выборах президента Казахстана

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на президентских выборах 9 июня получил 70,13% голосов избирателей, сообщила председатель совета института "Общественное мнение" Айнур Мажитова.

На втором месте - кандидат Амиржан Косанов – 15,39%, на третьем - кандидат от партии "Ак Жол" Дания Еспаева – 5,32%. Коммунист Жамбыл Ахметбеков набрал 3,86% голосов, кандидат от партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков – 3,03%, кандидат от федерации профсоюзов Амангельды Таспихов - 1,41%, писатель Садыбек Тугел замыкает итоги голосования с 0,86% голосов.

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В то же время, результаты опроса исследовательского центра "Молодежь" показали результат Токаева 69,94% голосов. Второе место занимает кандидат от национал-патриотов Амиржан Косанов с 14,96%, третье место – за кандидатом от демократической партии "Ак жол" ("Светлый путь") Данией Еспаевой с 4,78%.

На внеочередных выборах президента Казахстана проголосовало 77,4% избирателей.

Действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева выдвинула казахстанская партия власти "Нур Отан" во главе с лидером нации Нурсултаном Назарбаевым. Журналист Амиржан Косанов был выдвинут кандидатом в президенты от национал-патриотического движения "Улт Тагдыры" ("Судьба нации").

Подсчет голосов на избирательных участках и составление протокола о результатах голосования начнется после закрытия участков и не продлится более 12 часов. ЦИК на основании протоколов территориальных избирательных комиссий не позднее чем в семидневный срок после выборов установит их итоги и зарегистрирует избранного президента.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев

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