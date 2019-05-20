Поиск

В промежуточных выборах мэров пяти городов Грузии побеждают кандидаты от правящей партии

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - По предварительным результатам голосования состоявшихся в воскресенье промежуточных выборов мэров пяти городов побеждают кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта", сообщила в ночь на понедельник председатель ЦИК Грузии Тамара Жвания.

"По выборам мэра Зугдиди на этот час обработаны данные с 74 из 107 избирательных участков. Лидирует кандидат от правящей партии Гега Шенгелия - 54,45%. Кандидат в мэры Сандра Руловс имеет - 42,75% голосов", - заявила Жвания.

По ее словам, после подсчета голосования в 27 из 31 избирательного участка в Мтацминдском районе Тбилиси кандидат правящей партии Владимир Кахадзе получил - 41,28%, а кандидат от оппозиции Шалва Шавгулидзе - 36,72% голосов.

"С очень большой вероятностью в Мтацминдском избирательном округе состоится второй тур голосования", - отметила Жвания.

Между тем кандидат в мэры города Зугдиди супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Руловс заявила журналистам, что не признает итоги голосования, так как выборы проходили "в условиях давления и подкупа избирателей".

Грузия Грузинская мечта

Новости

Порошенко уволил секретаря СНБО

Что произошло за день: воскресенье, 19 мая

Бизнесмен Макаров сказал, что не знает скандальную собеседницу вице-канцлера Австрии

Бизнесмен Макаров сказал, что не знает скандальную собеседницу вице-канцлера Австрии

Трамп впервые прокомментировал скандал с запретом абортов в ряде штатов

Трамп впервые прокомментировал скандал с запретом абортов в ряде штатов

Россияне не пострадали в результате взрыва в Египте

Россияне не пострадали в результате взрыва в Египте

Взрыв в Египте поставил под вопрос сроки возобновления чартерного сообщения с РФ

В Египте в результате взрыва рядом с автобусом пострадали 16 иностранцев

В Египте в результате взрыва рядом с автобусом пострадали 16 иностранцев

Марии Бутиной разрешили записать видеообращение

Марии Бутиной разрешили записать видеообращение

Президент Австрии посчитал необходимым провести досрочные выборы в сентябре

Песков заявил, что инициатива о встрече Путина и Трампа должна исходить от США

Песков заявил, что инициатива о встрече Путина и Трампа должна исходить от США
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');