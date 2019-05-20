В промежуточных выборах мэров пяти городов Грузии побеждают кандидаты от правящей партии

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - По предварительным результатам голосования состоявшихся в воскресенье промежуточных выборов мэров пяти городов побеждают кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта", сообщила в ночь на понедельник председатель ЦИК Грузии Тамара Жвания.

"По выборам мэра Зугдиди на этот час обработаны данные с 74 из 107 избирательных участков. Лидирует кандидат от правящей партии Гега Шенгелия - 54,45%. Кандидат в мэры Сандра Руловс имеет - 42,75% голосов", - заявила Жвания.

По ее словам, после подсчета голосования в 27 из 31 избирательного участка в Мтацминдском районе Тбилиси кандидат правящей партии Владимир Кахадзе получил - 41,28%, а кандидат от оппозиции Шалва Шавгулидзе - 36,72% голосов.

"С очень большой вероятностью в Мтацминдском избирательном округе состоится второй тур голосования", - отметила Жвания.

Между тем кандидат в мэры города Зугдиди супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Руловс заявила журналистам, что не признает итоги голосования, так как выборы проходили "в условиях давления и подкупа избирателей".