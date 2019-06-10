Половина наблюдателей ОБСЕ негативно оценила подсчет голосов в Казахстане

Также в миссии осудили массовые аресты протестующих в день президентских выборов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - На президентских выборах в Казахстане были зафиксированы нарушения фундаментальных свобод, а массовые задержания мирных протестующих и журналистов могут значительно повлиять на репутацию страны. Об этом на пресс-конференции в Нур-Султане заявил специальный координатор и глава миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Георгий Церетели.

Подавление мирных протестов в крупных городах он назвал чрезмерной реакцией, которая подрывает авторитет властей Казахстана.

По словам Церетели, наблюдатели миссии БДИПЧ ОБСЕ видели на выборах примеры нарушения политической воли и свободы.

Глава миссии по наблюдению за выборами Уршула Гацек отметила "значительные отклонения" по всей стране при подсчете голосов избирателей. По ее словам, половина наблюдателей миссии негативно оценила подсчет голосов. Также она сообщила о замедлении доступа к соцсетям и блокировке оппозиционных СМИ. "Это - один из примеров самовыражения и права доступа к информации, гарантированного Конституцией, которое было нарушено во время выборов", - сказала она.

Выборы президента Казахстана прошли 9 июня. В них впервые не участвовал Нурсултан Назарбаев, который руководил страной с 1991 года и в марте ушел в отставку с поста президента.

Явка на выборах составила 77,4%. По предварительным данным Центризбиркома, действующий президент Касым-Жомарт Токаев, который возглавляет страну с момента отставки Назарбаева, набрал больше 70% голосов избирателей.

Вечером 9 июня МВД Казахстана сообщило о 500 задержанных в Алма-Ате и Нур-Султане. Замглавы ведомства Марат Кожаев заявил, что несанкционированные акции проводились по призыву движения "Демократический выбор Казахстана", запрещенного в стране за экстремизм. Лидеры организации, по его словам, призывали к бойкоту выборов и пытались дискредитировать власть. Днем 10 июня глава миссии БДИПЧ ОБСЕ заявила, что наблюдатели продолжают получать информацию об арестах протестующих.