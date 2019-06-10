Токаев победил на президентских выборах в Казахстане с 70,8% голосов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одерживает победу на состоявшихся 9 июня выборах главы государства с 70,76% голосов избирателей, сообщил в понедельник предварительные итоги выборов заместитель председателя Центральной избирательной комиссии страны Константин Петров.

По его словам, Токаев набрал 6,5 млн голосов, что составляет 70,76%.

Токаев был выдвинут на пост главы государства казахстанской партией власти "Нур Отан", лидером которой является первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Оппозиционер Амиржан Косанов занял на выборах второе место, набрав 16,02% голосов.

По предварительным данным ЦИК, явка избирателей на выборах составила 77,4%.