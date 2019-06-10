В центре Цхинвала произошла перестрелка

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В центре столицы Южной Осетии произошла перестрелка между неустановленными личностями, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в правоохранительных органах республики.

Один человек пострадал, он доставлен в республиканскую больницу.

По словам очевидцев, перестрелка произошла между кандидатами в депутаты парламента республики. Накануне в Южной Осетии прошли парламентские выборы, на которых, по предварительным данным, лидирует пропрезидентская партия "Единая Осетия".