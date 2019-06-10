Один человек погиб из-за падения вертолета на крышу в Манхеттене
Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Один человек погиб в понедельник в результате неудачной посадки вертолета на крышу Manhattan Midown Building - 54-этажного здания в нью-йоркском районе Манхэттен, сообщает со ссылкой на городскую спасательную службу американский телеканал CNN.
Телеканал отмечает, что речь идет о пилоте вертолета.
Breaking: at least 1 person killed after helicopter makes hard landing on top of #Manhattan skyscraper, near #NY"s #TimesSquare. Latest in #7News & @sunriseon7 pic.twitter.com/jGh5zhlK8f— Paul Kadak (@PaulKadak) June 10, 2019
На крыше здания возник пожар, который удалось быстро потушить. Из здания эвакуируют людей.
На месте происшествия работают 100 команд медиков и спасателей, а также полиция.
По первоначальным данным, речь идет о неудачной посадке вертолета на площадку, расположенную на крыше Manhattan Motown Building в условиях плохой видимости из-за дождя.