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Один человек погиб из-за падения вертолета на крышу в Манхеттене

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Один человек погиб в понедельник в результате неудачной посадки вертолета на крышу Manhattan Midown Building - 54-этажного здания в нью-йоркском районе Манхэттен, сообщает со ссылкой на городскую спасательную службу американский телеканал CNN.

Телеканал отмечает, что речь идет о пилоте вертолета.

На крыше здания возник пожар, который удалось быстро потушить. Из здания эвакуируют людей.

На месте происшествия работают 100 команд медиков и спасателей, а также полиция.

По первоначальным данным, речь идет о неудачной посадке вертолета на площадку, расположенную на крыше Manhattan Motown Building в условиях плохой видимости из-за дождя.

США Нью-Йорк

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Вертолет упал на крышу здания на Манхэттене

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