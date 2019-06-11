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США не признали законность парламентских выборов в Южной Осетии

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Госдепартамент США в преддверии встречи госсекретаря Майка Помпео и премьер-министра Грузии Мамука Бахтадзе подтвердил, что не признает выборы в Южной Осетии.

"США не признают легитимность так называемых парламентских выборов, прошедших 9 июня в регионе Грузии - Южной Осетии и не будут признавать их итоги", - заявила представитель госдепартамента Морган Ортагус во время брифинга.

Она отметила, что позиция США остается неизменной: Южная Осетия - неотъемлемая часть Грузии.

"США подчеркивает нашу твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в соответствии с международными признанными границами", - подчеркнула представитель госдепа.

Ортагус добавила, что Помпео и Бахтадзе встретятся в Вашингтоне на этой неделе.

"Госсекретарь обсудит с премьер-министром широкий круг вопросов на встрече завтра", - уточнила она.

В Южной Осетии 9 июня прошли выборы депутатов парламента Республики седьмого созыва.

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"Мы получили предварительные данные с 15 участков. Партия "Фыдыбаста" получили 275 голосов, Коммунистическая партия - 572, "Единство народа" - 1080, "Ныхас" - 1171, Народная партия - 1790, "Единая Осетия" - 3279, "Единство" - 261, против всех - 96 человек", - сказала председатель ЦИК республики Белла Плиева.

Явка избирателей по предварительным результатам составила свыше 65,24%.

Окончательные итоги будут объявлены в течение пяти дней после голосования.

Южная Осетия

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