Трамп раскритиковал Германию за надежды на "Северный поток 2"

Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп раскритиковал планы Германии по строительству "Северного потока 2".

"Германия делает большую ошибку, так полагаясь на газопровод", - сказал Трамп.

Строительство газопровода "Северный поток - 2" в настоящее время активно продолжается, на территории Германии строится станция приемки газа. Отсутствует только одно разрешение на стройку по дну Балтийского моря - от властей Дании, хотя компания-оператор подала две заявки на два разных маршрута прокладки трубы.

Германия настаивает на том, чтобы после ввода нового газопровода в эксплуатацию транзит российского газа через Украину был сохранен.

Морской газопровод "Северный поток - 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.