Что случилось этой ночью: четверг, 13 июня

Новое написание Киева в международной базе, предложение повысить стоимость вывоза мусора, продажа спиртного в специализированных магазинах

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В США проголосовали за новое написание Киева в международной базе. Официальное название столицы Украины изменится с "Kiev" на "Kyiv".

- Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на мусор. Повышение может составить до 5% из-за дополнительных расходов, связанных с рекультивацией свалок.

- Минздрав поддержал законопроект о продаже спиртного в отдельных магазинах. По мнению ведомства, меры по ограничению продажи алкоголя позволят снизить его потребление. ФАС и Минэкономразвития считают, что законопроект создаст барьеры для добросовестных участников рынка.

- Подростка госпитализировали после задержания на акции в поддержку Голунова в Москве. Несовершеннолетнему 2001 г.р. нанесли удары руками в автозаке, когда пытались отобрать фотокамеру.

- Трамп раскритиковал Германию за надежды на "Северный поток 2". "Германия делает большую ошибку, так полагаясь на газопровод", - сказал президент США.