Эрдоган объявил о планах скоро получить С-400

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что рассчитывает в скором времени получить от России зенитно-ракетные системы С-400.

"Это завершенное дело для нас, в скором времени мы получим наш заказ", - приводит агентство "Анадолу" слова Эрдогана об С-400.

7 мая российский источник сказал "Интерфаксу", что подготовку турецких военных для эксплуатации С-400 планируется начать в июне. 24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил агентству, что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

ЗРК С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначен для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Закупка Турцией российских комплексов вызвала противодействие США. Так, США пригрозили не продавать Турции свои самолеты F-35 и свернуть сотрудничество по их обслуживанию. Кроме того, американская сторона отменила обучение турецких военных управлению F-35. По мнению США, такой шаг Турции ставит под угрозу их безопасность.