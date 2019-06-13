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Павел Дуров связал сбой в работе Telegram с протестами в Гонконге

DDoS-атака на мессенджер совершалась преимущественно с китайских IP-адресов, отметил он

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - DDoS-атака, которая 12 июня привела к сбоям в работе Telegram, совпала с протестами в Гонконге, участники которых координировали действия в том числе через этот мессенджер. Об этом в твиттере написал создатель Telegram Павел Дуров.

По его словам, мессенджер атаковали преимущественно с IP-адресов, зарегистрированных в Китае. "Исторически все организованные государственными структурами DDoS-атаки такой мощности (200–400 Гбит/с) совпадали с протестами в Гонконге (которые координируются через Telegram). Этот случай не стал исключением", - написал он.

Сбой в работе мессенджера в среду преимущественно затронул пользователей Северной и Южной Америки, говорилось в сообщении Telegram.

В Гонконге несколько дней подряд проходят многотысячные акции протеста. Поводом для недовольства стал законпроект об экстрадиции подозреваемых из Гонконга на материковый Китай. 12 июня в центре Гонконга протестующие пытались строить баррикады и перекрывать движение транспорта, полиция применяла против них слезоточивый газ и резиновые пули. В связи с этим 13 июня власти региона распорядились закрыть все правительственные учреждения в центре города.

Китайская англоязычная газета China Daily 10 июня возложила ответственность за организацию беспорядков на некие зарубежные силы, которые стремятся посеять хаос в Гонконге.

Гонконг Китай Павел Дуров DDoS Telegram

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