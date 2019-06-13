В Иране заявили о спасении 44 моряков с атакованных в Оманском заливе танкеров

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Власти Ирана сообщили, что пришли на помощь 44 членам экипажа одного из танкеров, терпящих бедствие в Оманском заливе, сообщают в четверг иранские СМИ.

Моряков уже доставили в один из иранских портов, отмечается в сообщениях.

Ранее сообщалось, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. По данным иранского телеканала Press TV, в Оманском заливе утром в четверг произошли два взрыва. С нескольких судов поступали сигналы бедствия.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что по одному из танкеров в Оманском заливе была выпущена торпеда, второй танкер пострадал от взрыва магнитной мины. Сообщается, что торпеда попала в танкер под названием Front Altair, который загорелся. Подтверждения этой информации из других источников не поступало.

Как сообщило агентство Associated Press, корабли пятого флота ВМС США пришли пострадавшим танкерам на помощь.

Структура ВМС Великобритании, отвечающая за безопасность движения судов, призвала к крайней осторожности тех, кто находится в Оманском заливе.

На фоне инцидента в Оманском заливе наблюдается рост цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе по данным биржи ICE Futures на пике выросли более чем на 4% - до $62,48 за баррель. Позднее рост замедлился.

В мае МИД ОАЭ сообщал о "вредительских актах" против четырех танкеров вблизи территориальных вод ОАЭ. Впоследствии стало известно, что одно из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Два других танкера принадлежат Саудовской Аравии.

В регионе высказывались мнения, что за этими происшествиями стоит Иран, однако в Тегеране отвергли эти обвинения.