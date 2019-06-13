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Российские дипломаты проверяют данные о россиянах на атакованном в Оманском заливе танкере

Операторы судов подтвердили инциденты на борту и эвакуацию экипажей

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - МИД России проверяет информацию о согражданах, которые могли быть в составе экипажа норвежского танкера, который подвергся нападению в Оманском заливе и загорелся. Об этом "Интерфаксу" заявили в пресс-службе министерства.

О том, что в команде танкера Front Altair есть граждане России, Грузии и Филиппин, газете Verdens Gang сообщил представитель компании-судовладельца.

Ранее сообщалось, что в Оманском заливе произошло нападение на два крупных танкера. Иранские СМИ со ссылкой на источники сообщили о двух взрывах и поступивших с судов сигналах бедствия. В компаниях-операторах танкеров агентству Associated Press подтвердили взрывы и пожар на борту и эвакуацию экипажей, но отметили, что причины инцидентов еще выясняются.

С танкера Front Altair, перевозившего нефтепродукты, эвакуировали 23 человека заявил представитель оператора судна, компании International Tanker Management. С танкера Kokuka Courageous с грузом метанола, эвакуировали 21 моряка, один из них получил легкую травму, рассказали в BSM Ship Management. Представитель этой компании сказал, что на борту танкера "произошел инцидент, который привел к ущербу со стороны правого борта". Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщают, что по Front Altair была выпущена торпеда.

Корабли пятого флота ВМС США пришли пострадавшим танкерам на помощь, сообщил АР представитель командования флотом.

Оманский залив Иран США МИД

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