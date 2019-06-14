Что случилось этой ночью: пятница, 14 июня

Конфликт "Билайна" и Mail.ru, новый чемпион НБА

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– У пользователей "Билайна" начались проблемы с сервисами Mail.ru. Стороны обвинили друг друга в непартнерском отношении, из-за которого страдают клиенты. Компании предложили клиентам решать проблему, переходя на другие сервисы.

– Произошел пожар на рынке "Вернисаж" в Измайловском кремле Москвы. Пожар локализовали на площади в 50 квадратных метров и потушили. Никто не пострадал.

– Американский сенатор внес законопроект о санкциях против "Северного потока 2". Законопроект предусматривает санкции также против других российских газопроводов. Несмотря на это, Германия не собирается отказываться от покупки газа в России.

– "Торонто" впервые в истории стал чемпионом НБА. Они одержали верх над действующим победителем "Голден Стэйт Уорриорз" в серии из шести матчей.

– Новозеландский стрелок отказался признать свою вину. Его обвиняют в 50 убийствах и терроризме. Австралиец Брентон Таррант напал на мечети в новозеландском городе Крайстчерч в апреле.