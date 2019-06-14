Пожар на рынке "Вернисаж" в Измайловском кремле полностью потушен

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на рынке "Вернисаж" в Измайлово, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар ликвидирован, площадь возгорания 50 кВ м, пострадавших нет",- сказали в пресс-службе.

По данным МЧС, всего к ликвидации были привлечены 144 человека и 43 ед. техники, в том числе от МЧС России 116 человек и 33 ед. техники.

Ранее сообщалось, что в огонь появился на первом этаже двух- и пятиэтажного здания рынка "Вернисаж" на территории Измайловского кремля.