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Военная разведка США вновь обвинила РФ в проведении ядерных испытаний

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты Америки вновь обвинили Россию в проведении тайных ядерных испытаний, пишет в пятницу газета The Washington Post.

"Власти США, включая разведывательное сообщество, на основе проведенного анализа пришли к выводу, что Россия проводила ядерные испытания, сопровождавшиеся ядерными взрывами крайне небольшой мощности", - приводит газета заявление Разведывательного управления Минобороны США.

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Однако, как отмечает издание, в нем не приводятся детали об испытаниях, которые, как предполагают в Вашингтоне, были проведены Россией. Также не приводится и не публикуются материалы, которые могли подтвердить выводы военной разведки США.

В мае глава ведомства Роберт Эшли допустил, что Россия не придерживается "моратория на ядерные испытания в той форме, которая подразумевала бы полный запрет на такие испытания". Выступая в Институте Хадсона, Эшли тогда заявил, что "Россия, вероятно, не соблюдает установленный мораторий в части, касающейся стандарта "нулевой мощности" - ядерных зарядов малой мощности.

Однако позднее он под давлением со стороны журналистов, требовавших доказательств, был вынужден изменить формулировку, пояснив, что Россия располагает "потенциалом" для таких испытаний, который также есть у Китая и США.

Газета со своей стороны отмечает, что для нового заявления по этой теме выбраны более жесткие формулировки, чем в предыдущем случае. Кроме того, издание указывает на то, что оно было сделано после встречи замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в Праге.

МИД РФ в своем комментарии относительно майских заявлений Эшли счел его обвинения "абсолютно беспочвенными", сочтя это "грубой провокацией". Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эти утверждения "бредовыми домыслами".

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