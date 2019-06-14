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В Кривом Роге разгромлен офис партии экс-кандидата в президенты Юрия Бойко

На стенах помещения остались надписи "сепары" и "агенты Кремля"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Кривом Роге неизвестные люди в масках повредили имущество в приемной одной из партий, сообщили в пресс-службе МВД Днепропетровской области. Пострадал офис "Оппозиционной платформы - За жизнь", уточняет местный телеканал "Первый городской".

Сотрудники приемной рассказали журналистам, что около 11 часов в офис ворвались два десятка человек в масках. Они разбили оргтехнику и нанесли на стены внутри и снаружи надписи "сепары", "русский мир", "агенты Кремля", "чемодан вокзал Россия". По словам очевидцев, находившихся внутри сотрудников приемной били и пачкали краской.

Лидерами партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" являются политики Вадим Рабинович, Юрий Бойко и бывший глава администрации президента Кучмы Виктор Медведчук.

Весной 2019 года Бойко участвовал в президентских выборах и набрал в первом туре 11,67% голосов, заняв четвертое место. Перед выборами и после они с Медведчуком ездили в Москву для обсуждения возможности возобновления прямых поставок газа "Газпрома" Украине по более низким ценам.

В ходе "прямой линии" в 2017 году президент Владимир Путин рассказал о своем отношении к Медведчуку и назвал его "украинским националистом".

Украина Кривой Рог Юрий Бойко Виктор Медведчук

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