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Шестой по счету американец умер в Доминикане при загадочных обстоятельствах

Шестой по счету американец умер в Доминикане при загадочных обстоятельствах
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Уже шестой турист из США скончался в Доминикане при загадочных обстоятельствах за последние два месяца, правительство страны попросило помощи ФБР в расследовании причин этих смертей, сообщают американские СМИ.

"Брат телеведущей популярной программы "Акулы бизнеса" Барбары Коркоран скончался в Доминикане от сердечного приступа. Пока не известно, в каком отеле он останавливался и пил ли что-то из мини-бара. Никто точно не знает, что случилось", - пишет издание International Business Times.

Таким образом, мужчина стал шестым по счету американским туристом, скончавшимся в Доминикане за последние два месяца. Ранее 41-летняя Миранда Шауп-Вернер из Пенсильвании упала в обморок и умерла после того, как выпила напиток из мини-бара в гостинице. Пять дней спустя Эдвард Натаниэль Холмс и Синтия Дэй были найдены мертвыми в своей комнате в соседнем отеле. Еще один турист, 67-летний Роберт Белл Уоллес из Калифорнии, умер после того, как выпил скотч из мини-бара в своей комнате в отеле Hard Rock Hotel & Casino в Пунта-Кане.

"Общее в смертях туристов то, что погибшие употребляли напитки из мини-бара. Так что проблема может быть в фальсифицированном алкоголе. Кроме того, некоторые постояльцы отелей жаловались на запах плесени в комнатах от непрочищенного кондиционера и на применение агрессивных химических средств", - отмечает газета.

В свою очередь, в министерстве туризма Доминиканы назвали гибель туристов "единичными случаями, не связанными между собой" и призвали СМИ не распространять негативный образ страны - в том числе, с помощью хэштега #BeFairWithDR.

"Количество инцидентов с туристами в стране в 2018 году не превышало 1,4 на 100 тысяч. Нынешние случаи трагичны, но единичны. Мы приложим все усилия, чтобы расследовать их. Доминикана не менее безопасна, чем была раньше", - приводит издание слова представителя Минтуризма.

Как сообщил телеканал NBC, доминиканские власти также попросили ФБР о помощи в расследовании смертей. Токсикологическая экспертиза погибших займет до 30 дней.

В прошлом году Доминикану посетило 6,5 млн иностранных туристов, из них 2,2 млн были американцами.

Доминикана США

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