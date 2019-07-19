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В Доминикане усилят меры безопасности после смерти 10 американских туристов

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Власти Доминиканы усилят меры безопасности для туристов после того, как в стране за год умерло десять путешественников из США, сообщает в пятницу CNN.

В миреШестой по счету американец умер в Доминикане при загадочных обстоятельствахШестой по счету американец умер в Доминикане при загадочных обстоятельствахЧитать подробнее

В отелях и гостиничных медпунктах чаще будут проводиться проверки, также будут следить за тем, чтобы в каждом номере была размещена контактная информация на случай экстренных ситуаций. Еду и напитки в отелях будут тщательно проверять.

Эти меры, как считают местные власти, должны успокоить туристов.

Причина смерти американцев, погибших в Доминикане за прошедший год, до конца так и не выяснена. Существует предположение, что они употребили фальсифицированный алкоголь. Власти Доминиканы, однако, утверждают, что туристы умерли от естественных причин.

К расследованию подключилось ФБР.

Несмотря на негативные события, турпоток из США в Доминикану за первое полугодие вырос почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Доминикана

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