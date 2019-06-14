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Старейшая британка умерла в возрасте 112 лет

Грейс Джонс умерла 14 июня в своем доме в Вустере

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Великобритании умерла старейшая подданная Ее величества. Грейс Джонс было 112 лет. О ее смерти сообщила ее 81-летняя дочь Дейдре Маккарти, пишет Guardian.

Маккарти отметила, что в детстве никогда не думала, что когда-нибудь о ее матери будет говорить вся страна. Она рассказала о хорошем характере и милом чувстве юмора матери и назвала ее "исторической реликвией в подарочной упаковке".

Грейс Джонс умерла дома в Вустере 14 июня. Она стала самым старым жителем королевства 3 сентября 2018 года после смерти 113-летней Олив Бор.

6 сентября ей исполнилось 112 лет. В тот день в интервью Gloucestershire Echo она высказала мнение, что живет так долго отчасти благодаря привычке последние 60 лет пить виски на ночь. По ее словам, врач не советовал ей завязывать, говоря, что алкоголь хорошо влияет на ее сердце.

Великобритания Вустер

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