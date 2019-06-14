Демократическая партия Молдавии объявила об отставке своего правительства

Палаточный лагерь сторонников Демократической партии Молдавии в Кишеневе Фото: epa/vostock-photo

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Демократическая партия Молдавии распускает свое правительство и переходит в оппозицию.

"Это даст возможность Партии социалистов и блоку ACUM взять власть, сформировать свое правительство", - заявил на брифинге вице-председатель Демпартии Влад Чеботарь по итогам Национального совета партии.

Чеботарь выразил сожаление, что союз блока ACUM и Партии социалистов "не пожелал начать диалог с Демпартией".

"Мы готовы были им предложить легальные решения по мирной передаче власти к правительству, которое они сформировали. У нас были такие решения. Так как они отказались от диалога, сегодня премьер-министр Павел Филип и его правительство подают в отставку. После этого мы переходим в оппозицию. Вся ответственность за развитие ситуации переходит к блоку ACUM и социалистам. Но они не смогут легально управлять страной, так как для этого не существует законных рамок", - подчеркнул Чеботарь.

По его словам, "в этой ситуации единственным правильным выходом будут досрочные выборы".

Чеботарь сказал, что решение по правительству Демпартия приняла, "чтобы продемонстрировать, что не держится за власть". "Начинается новый этап. Мы будем бороться за выполнение своих предвыборных обещаний. Нужны спокойствие и стабильность. Мы призываем наших сторонников поддержать это решение. Очень скоро у них будет повод гордиться нами, мы предложим новые решения на благо страны", - заявил Чеботарь.

После объявления об отставке правительства полицейские и сторонники Демократической партии Молдавии, объявившей об отставке своего правительства и мирной передаче власти, полностью разблокировали здание правительства и других государственных учреждений.

Активисты стояли у зданий с минувшей субботы, после того, как Партия социалистов и правый блок ACUM объявили о создании парламентского большинства. Участники акции, организованной Демократической партией, не позволяли членам нового правительства зайти в здания, чтобы начать управлять страной.

Как сообщалось, в субботу Партия социалистов и правый блок ACUM создали парламентское большинство в количестве 61 (из 101) депутата, утвердили состав правительства и подписали Соглашение о деолигархизации страны. Однако Конституционный суд, который выполняет указания Демпартии, признал решения парламента незаконными, в результате чего в Молдавии образовалось двоевластие.