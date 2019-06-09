Демократическая партия Молдавии провела многотысячный митинг в Кишиневе

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Демократическая партия Молдавии проводит в воскресенье митинг на площади Великого Национального собрания в центре Кишинева.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в нем принимают участие несколько тысяч человек, которые организованно приехали на автобусах со всех районов республики.

"Мы собрались здесь, чтобы отстоять демократию, защитить государственную власть от узурпаторов и предателей народа! Вы видели, что президент Игорь Додон готов предать интересы страны и народа! Он не достоин занимать пост президента и должен немедленно подать в отставку!", - заявил лидер Демпартии Влад Плахотнюк.

Он подчеркнул, что нынешний парламент распущен, так как "он не оправдал ожидания граждан"."Избранные в этом парламенте депутаты пришли не работать в интересах народа, а любоваться собой и делать селфи в парламенте. Они три месяца делили должности и получали зарплату ни за что. Эти политики до того, как стать депутатами, даже не работали и не получали зарплату. Они только для этого пришли в парламент. Долой!", - призвал лидер Демпартии.

Он приветствовал решение председателя парламентской фракции Демпартии Павла Филипа, который в качестве и.о.президента подписал указ о роспуске парламента. Также Плахотнюк заявил, что партия пойдет на выборы 6 сентября и "получит доверие народа".

В свою очередь, Филип заявил, что "Демпартия не хотела досрочных выборов, но вынуждена была пойти на это, так как в нынешнем парламенте не с кем работать".

После завершения митинга его участники во главе с Плахотнюком и Филипом прошли несколько сот метров до здания администрации президента. Активисты привязали к ограде администрации президента плакаты с оскорбительными надписями, а также перебросили через ограду несколько индюков.

Один из участников марша сообщил журналистам, что манифестанты намерены идти пикетировать посольство России, которое, по его словам "поддерживает Игоря Додона".

Демпартия еще на прошлой неделе зарезервировала площадь для проведения массовых манифестаций в период с 5 по 9 июня. В предыдущие дни манифестаций не было. Организаторы заявили, что в манифестации примут участие до 50 тысяч человек.

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