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Премьер Молдавии в качестве и.о. президента распустил парламент

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Действующий премьер-министр Молдавии Павел Филип, по решению Конституционного суда исполняющий обязанности президента, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные парламентские выборы на 6 сентября.

На брифинге он объяснил это тем, что действующий президент Игорь Додон отказался подписать указ о роспуске парламента и поддержал действия парламента, который КС признал незаконным.

В воскресенье Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности Додона и назначил Филипа и.о.президента.

Такое решение КС принял по запросу группы депутатов от Демпартии.

Молдавия Павел Филип Игорь Додон

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