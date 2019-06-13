Дипломаты сообщили об эвакуации с атакованного танкера 11 россиян

В профсоюзе моряков ранее говорили, что с судна сняли 12 россиян

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - С одного из атакованных в Оманском заливе танкеров сняли 11 россиян, это десять мужчин и одна женщина, они в безопасности, заявили "Интерфаксу" в посольстве России в Тегеране.

"Их здоровье в порядке, сейчас они находятся в городе Джаск. Идет процесс оформления документов", - сказал представитель дипмиссии. Связаться с ними напрямую дипломатам пока не удалось.

Вопрос о помощи в их возвращении в Россию начнут решать не раньше 15 июня, добавил собеседник агентства.

В пресс-службе Российского профсоюза моряков ранее заявили, что с танкера Front Altair сняли 12 россиян.

Представитель судовладельца говорил, что в экипаже танкера есть граждане России, Грузии и Филиппин.

Ранее сообщалось о предполагаемой атаке на два крупных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. Инцидент с ними произошел утром 13 июня в Оманском заливе. Представители судовладельцев подтвердили, что всех моряков с обоих судов эвакуировали. Их доставили на территорию Ирана.

Что именно случилось с танкерами, пока не ясно. Представитель судовладельца Kokuka Courageous заявил CNN, что судно, предположительно, дважды торпедировали, повреждение получил корпус со стороны правого борта. Про Front Altair сообщали, что на борту произошел пожар.

Инцидент произошел, когда в Иране находился с визитом премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В министерстве торговли Японии заявили, что на обоих танкерах был груз, "связанный с Японией".