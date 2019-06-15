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Двое россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Два гражданина РФ получили травмы в аварии с участием туристического автобуса в турецком городе Анталья, сообщает в субботу генеральное консульство России в Анталье.

Как отмечают дипломаты в фейсбуке, россияне 1986 и 1991 годов рождения с незначительными ссадинами и ушибами были госпитализированы, им была оказана первая медицинская помощь.

По данным ведомства, туристы выписаны и находятся в отеле по месту отдыха.

Между тем, по данным портала Haberler, всего в ДТП пострадали одиннадцать человек, семеро из них - граждане России и Узбекистана.

Как пишет издание, на трассе Кумлуджа - Анталья микроавтобус столкнулся с автомобилем.

Пострадавшие были доставлены в больницы, некоторые серьезно пострадали, отмечает портал.

Турция Анталья

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