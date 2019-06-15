Семь человек погибли в ДТП под Воронежем

Еще двое получили травмы различной степени тяжести

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Воронежские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Хохольском районе, в результате которого погибли семь человек, в том числе ребенок, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По словам собеседника агентства, в 20:26 часов на 59 км автодороги "Воронеж-Луганск" произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus двигавшегося в сторону Воронежа, и микроавтобуса Volkswagen, в результате которого 7 человек погибли и 2 пострадали.

"По предварительным данным, водитель Ford выехал на встречную полосу. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сказал он.