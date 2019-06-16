Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 июня

"Предательство" The New York Times, санкции против Мадуро и британские морпехи в Персидском заливе

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп назвал предательством статью The New York Times о кибератаках США против России. Издание со ссылкой на неназванных нынешних и бывших представителей администрации США сообщала об активизации попыток США по внедрению вредоносных программ в российские компьютерные сети.

- Великобритания, Франция, Германия, Испания и Нидерланды обсуждают введение санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и некоторых других чиновников венесуэльского правительства. После обсуждения экономических мер их предложат Европейскому совету.

- Около 100 британских морских пехотинцев отправятся в Персидский залив для защиты военных кораблей. Решение было принято в "условиях, когда Иран и западные страны близки к конфликту".

- Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем. Еще двое получили ранения.