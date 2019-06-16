Европейские страны рассмотрят введение санкций против Мадуро

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Ряд европейских стран приступили к рассмотрению вопроса о санкциях против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и некоторых других чиновников венесуэльского правительства, сообщило агентство Associated Press (АР).

По данным агентства, которое ссылается на пять различных источников, в обсуждении вопроса о введении финансовых ограничений и ограничений на поездки принимают участие Великобритания, Франция, Германия, Испания и Нидерланды.

Причиной, считает АР, являются "недавние репрессии властей против политических оппонентов".

После принятия "пятеркой" конкретного решения о мерах против венесуэльских чиновников планируется предложить их Европейскому совету, говорится в сообщении.