Поиск

Трамп опроверг утверждение газеты об активизации кибератак США против РФ

Трамп опроверг утверждение газеты об активизации кибератак США против РФ
Президент США Дональд Трамп
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что утверждение газеты New York Times об активизации кибератак США против России не соответствует действительности.

"Это виртуальный акт предательства некогда великой газеты, отчаянно нуждающейся в истории, в любой истории, даже если она плоха для нашей страны", - написал Трамп в твиттере. Комментируя публикацию, Трамп также написал, что изложенная в ней информация "является неправдой".

"Они (СМИ - ИФ) сделают, или скажут, что угодно, даже без малейшей мысли о последствиях. Это настоящие трусы и, без сомнения, враги народа", - добавил Трамп.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных нынешних и бывших представителей администрации США, сообщила об активизации попыток США по внедрению вредоносных программ в российские компьютерные сети, связанные с электрообеспечением страны.

По данным газеты, за последние три месяца эти лица дали ряд интервью, в которых рассказали о подобных акциях США в отношении российских энергосетей.

"По меньшей мере, с 2012 года, как говорят нынешние и бывшие сотрудники (администрации), США предпринимали разведывательные действия в отношении управляющих систем российских энергетических сетей", - пишет газета.

США Россия Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Европейские страны рассмотрят введение санкций против Мадуро

Британская морская пехота будет охранять корабли в Персидском заливе

Спасатели начали разбирать завалы на месте взрыва в Киеве

Во дворе дома в центре Киева произошел взрыв

The New York Times узнала о кибероперациях США против российских энергосетей

Пожар в соборе Парижской Богоматери

В соборе Парижской Богоматери прошла первая служба со времени пожара

В соборе Парижской Богоматери прошла первая служба со времени пожара

Экс-директор Чернобыльской АЭС заявил о вранье в сериале "Чернобыль"

Экс-глава МИД Австрии спонтанно отдала Путину свадебное приглашение на выставке

Экс-глава МИД Австрии спонтанно отдала Путину свадебное приглашение на выставке

ОАЭ не смогли определить ответственных за майские атаки на танкеры

Зеленский анонсировал инвестиции в инфраструктуру Донбасса в ближайшее время

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');