Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Нейросеть против "улучшайзера" лиц в Photoshop, верность типажу бывших романтических партнеров и как "сове" стать "жаворонком"

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Британские исследователи показали, что простая смена режима и образа жизни в течение трех недель может научить "сов" вставать и ложиться на два часа раньше и избавить от сонливости по утрам. Это улучшило их эмоциональное состояние и когнитивные способности. У участников исследования повысились показатели физической силы, при этом снизились средние показатели депрессии и уровня стресса.



- Канадские ученые выяснили, что люди с большей вероятностью выбирают романтических партнеров, которые характером похожи на их бывших. При этом сам этот выбор отчасти регулируется и индивидуальными особенностями характера человека. Ученые также обнаружили, что выбирать похожих партнеров менее склонны люди с высокими показателями экстраверсии и открытости новому опыту.

- Американские разработчики научили алгоритм распознавать портреты, отредактированные с помощью одной из функций Adobe Photoshop. Кроме того, благодаря вычислению оптического потока между оригинальным и отретушированным кадрами алгоритм может воссоздать оригинальный снимок.

- Бразильские биологи выяснили, что по активности мозга людей во время того, как они ожидают получения награды, можно определить, характерно ли для них поведение, определяющее их в группу риска развития биполярного расстройства. Эксперимент провели с помощью фМРТ. В ходе сканирования участникам показывали карточки с высокой или низкой ценностью, которую им надо было угадать. Между принятием решения о ценности карточки и ответом о том, было ли решение верным (то есть правильно ли участники угадали ценность карточки), проходило несколько секунд — именно этот период предсказания возможного вознаграждения ученые и использовали для дальнейшего анализа.

- Археологи нашли на северо-западе Шотландии, у Внешних Гебридских островов два краннога (искусственных острова), сооруженных в эпоху неолита, старше Стоунхенджа. Их использовали для жилья со времени неолита до XVII–XVIII веков. Кранноги представляли собой установленные на сваях на мелководье деревянные платформы, на которых стояли дома, или частично или полностью сооруженные из бревен или насыпанные из камней курганы. Ученые датировали найденную рядом с островками керамику периодом 3,3–3,6 тысячи лет до нашей эры.



- Еще до начала активного психоза первые его признаки можно определить по речи, а американские ученые научились предсказывать его таким образом автоматически. Точность такого распознавания составила 93 процента. Ученые использовали алгоритм автоматического анализа речи, в который вошли две метрики: оценка семантической наполненности речи и использование слов, связанных со звуками. Оказалось, что те пациенты, у которых вскоре после интервью развился психоз, отличались бедностью словарного запаса и частым использованием слов вроде "звук" и "шепот".

- На фоне дела журналиста Ивана Голунова N+1 углубился в исследование статистики об изъятых наркотиках, опубликованном сотрудниками Европейского университета еще в конце сентября 2017 года. Редакция совместно с автором исследования Алексеем Кнорре и ректором РЭШ Рубеном Ениколоповым разобралась, как сделана эта работа и какие выводы из нее следуют и что математическая статистика может нам сказать об уголовных делах, заведенных по "наркотическим" статьям.



- Медицинский журналист Дарья Саркисян рассказывает, при каких состояниях физиотерапия может помочь пациенту, а в каких случаях она бесполезна или даже вредна.