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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Пьющие коалы, пламя в груди австралийца и новые сомнения в пользе экспериментов биолога Цзянькуй Хэ

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Reuters

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Чтобы коалы меньше страдали из-за изменения климата и не гибли от обезвоживания, ученые попробовали поставить для них поилки. Оказалось, что коалы пьют очень охотно и не только летом, но и в прохладную погоду. Коалы питаются листьями нескольких видов эвкалиптов, а также растениями из рода ангофор и коримбий. Ранее было принято считать, что эти животные практически не пьют воду и довольствуются влагой из листьев.

- Австралийские медики сообщили о редком случае. Во время операции на сердце в груди у 60-летнего мужчины вспыхнуло пламя. К счастью, огонь тут же удалось потушить и успешно закончить операцию. Инцидент произошел из-за совпадения нескольких факторов - от использования прибора электрокаутера, сухого хирургического тампона в грудной полости пациента, а также чистого кислорода, который ему подали во избежание дыхательной недостаточности.

- Нидерландские инженеры представили проект пассажирского самолета Flying V, выполненного по схеме смешанного крыла с V-образным фюзеляжем. Разработчики отмечают, что самолет с такой схемой сможет принимать на борт столько же пассажиров и иметь размах крыла, как у Airbus A350, но будет тратить в полете на 20 процентов меньше топлива. Осенью 2019 года планируется представить летающий демонстратор технологий для испытаний на стабильность при полете на низкой скорости.

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- Мутация ∆32 в гене CCR5 известна тем, что дает устойчивость к ВИЧ, но по результатам нового исследования присутствие в организме только мутантных аллелей связано с укороченной продолжительностью жизни. Ген CCR5 кодирует белок-рецептор, который располагается на поверхности лейкоцитов и работает рецептором хемокинов в паре с G-белком. Он также играет важную роль при заражении вирусом иммунодефицита человека первого типа: взаимодействие CCR5 и вирусной частицы позволяет последней проникнуть в клетку. При подобной мутации белок оказывается короче оригинального и из-за этого ВИЧ не может с ним связаться. Как выясняется, укорачивание гена CCR5 может повлечь за собой и побочные эффекты вроде повышенной восприимчивости к вирусу гриппа, так что суммарная польза от этой мутации остается под вопросом. Столь нашумевшее в прошлом году редактирование человеческих эмбрионов китайским ученым Цзянькуй Хэ как раз имитировало эту мутацию и было сделано, чтобы оградить детей от ВИЧ. Новое исследование поставило целесообразность и пользу от редактирования эмбрионов под еще большее сомнение.

- Японский физик Кодзи Хасимото показал, что голографическую дуальность (AdS/CFT-соответствие, один из ключевых результатов современной теоретической физики) можно описать с помощью глубокой машины Больцмана — нейросети с N невидимыми слоями.

- N+1 рассказал, как синтезировать геном в лаборатории и зачем ученые вообще занимаются подобными вещами. В середине мая в Nature вышла статья, в которой ученые из Кембриджа описали процесс синтеза de novo и сборки в живом организме самого большого на сегодняшний день генома — кольцевой хромосомы кишечной палочки Escherichia coli. Исследователи не просто создали бактерию с синтетическим геномом, но и изъяли из обращения два кодона, кодирующих аминокислоту серин, получив таким образом организм с сокращенным генетическим кодом. Это важная веха в области синтетической биологии - речь идет о четырех миллионах пар оснований, которые были получены в лаборатории из раствора нуклеотидов и затем попали в живую клетку.

- Откуда появились советские городские легенды о еде: как они связаны с урбанизацией, ксенофобией и чем они отличаются от такого же рода страшилок, распространенных в США в то же время - в материале N+1.

дайджест N+1

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