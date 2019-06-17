Посла РФ вызвали в МИД Армении после встречи с Кочаряном

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Посол РФ в Армении Сергей Копыркин в понедельник, 17 июня, был вызван в МИД республики в связи с его недавней встречей с бывшим президентом страны Робертом Кочаряном. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

"Посол России сегодня был вызван в МИД", - заявила Нагдалян, отвечая на вопрос, был ли российский посол вызван в МИД в связи с его встречей с Кочаряном.

Копыркин в четверг, 13 июня, провел встречу с бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном. По словам руководителя офиса экс-главы республики Виктора Согомоняна, их встреча длилась более часа и прошла в формате тет-а-тет.

В Армении Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году.

18 мая суд общей юрисдикции Еревана принял решение освободить Кочаряна из-под ареста. 20 мая производство по уголовному делу против экс-президента и других бывших высокопоставленных лиц было прекращено и направлено в Конституционный суд.

Кроме того, 7 июня суд общей юрисдикции Еревана признал арест имущества Кочаряна нарушением его прав.

Апелляционный суд Армении рассматривает жалобы Генпрокуратуры республики на решения суда об освобождении и прекращении уголовного дела.