В ООН узнали о планах США по авиаудару по объекту в Иране

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В администрации США обсуждают идею, предусматривающую нанесение ударов с воздуха по объекту в Иране, связанному с ядерной программой, сообщает в понедельник газета The Jerusalem Post со ссылкой на дипломатические источники в ООН.

"Речь идет о массированной бомбардировке, но она ограничится одной конкретной целью", - приводит газета слова источника.

В переговорах по этому вопросу участвуют высокопоставленные военачальники, представители Пентагона и советники президента США Дональда Трампа, сообщает издание. Это решение обсуждалось в Белом доме еще до недавних заявлений Ирана по производству урана, говорится в сообщении.

Сам президент Трамп, по данным газеты, без энтузиазма относится к любому военному решению в отношении Ирана, но при этом - может согласиться действовать так, как посоветует госсекретарь США Майк Помпео.

Не уточняется, какой именно иранский ядерный объект может подвергнуться удару.

17 июня пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана 27 июня. По его словам, с указанного срока Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках СВПД.