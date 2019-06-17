Иран объявил об новом сокращении обязательств по ядерной сделке

Тегеран также намерен наращивать темпы обогащения урана

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Иран через десять дней увеличит мощности производства низкообогащенного урана, сообщил в понедельник в эфире гостелевидения пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди.

По его словам, с 27 июня Тегеран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) на уровне 300 кг. Кроме того, Камалванди объявил о планах Ирана наращивать темпы обогащения урана.

15 мая этого года Иран официально прекратил выполнять ряд обязательств по СВПД. Перед этим Тегеран уведомил других участников ядерной сдлеки о намерении отказаться от выполнения части обязательств в связи с выходом из нее США и введением Вашингтоном санкций.

Ранее Тегеран предупреждал, что, если подписанты СВПД в течение 60 дней не обеспечат выполнение условий сделки, Тегеран может возобновить работы по обогащению урана до более высокого, чем определено СВПД, уровня, и прекратить модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.

СВПД был принят в июле 2015 года Ираном, США, Великобританией, Францией, Россией, Китаем и ФРГ. Сделка запрещает Ирану обогащать уран более чем до 3,67%. Такой уран можно использовать для атомных электростанций, но не для создания ядерного оружия.