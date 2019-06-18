Что случилось этой ночью: вторник, 18 июня

Насильственный характер смерти несовершеннолетней россиянки в Испании, планы США по авиаудару по объекту в Иране, причина смерти экс-президента Египта

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Вскрытие показало насильственный характер смерти найденной в Испании мертвой девочки из России. Ранее следствие исключило версию о суициде из-за ранений, обнаруженных у погибшей.

- В ООН узнали о планах США по авиаудару по объекту в Иране. Сейчас массированная воздушная атака одной цели в Иране обсуждается между высокопоставленными военачальниками, представителями Пентагона и советниками президента США Дональда Трампа. В Белом доме велась дискуссия еще до недавних заявлений Ирана по производству урана.

- Кудрин обеспокоен возможностью социального взрыва из-за падения уровня жизни. Он оценил количество живущих за чертой бедности в 12,5 млн человек, в основном дети. Также он рассказал о подготовленных Центром стратегических разработок предложениях, "которые бы процентов на 30-40 сразу бы уменьшили количество таких бедных в семьях".

- Египетское гостелевидение назвало причину смерти экс-президента. Со ссылкой на медицинский источник они сообщают, что 67-летний бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался от сердечного приступа.

- Пентагон показал новые доказательства причастности Ирана к инциденту с танкерами. На спутниковых снимках виден один из танкеров, получивший "обширные повреждения правого борта танкера", а также катер Корпуса Стражей Исламской революции.

- "Известия" узнали об изменениях в закон об аварийном жилье. В поправках разделят понятия "ветхое жилье" и "аварийное жилье". Ожидается, что документ доработают до конца июня и направят в Госдуму.