Поиск

Экс-президент Египта Мурси скончался от сердечного приступа

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - 67-летний бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался от сердечного приступа, сообщает во вторник государственное телевидение со ссылкой на медицинский источник.

Как заявил главный прокурор Египта Набиль Садек, Мурси потерял сознание после того, как в течение пяти минут выступал с речью.

По словам собеседников, во время своего заявления экс-президент выглядел сердитым и усталым. Вскоре он потерял сознание.

После этого экс-президент Египта был доставлен в больницу, где констатировали его смерть. Во время первоначального осмотра тела Мурси не было выявлено никаких травм.

Источники агентства Associated Press рассказали, что Мурси сам попросил о возможности выступить перед судом. Во время выступления он настаивал на том, что он до сих пор является президентом Египта и его дело должен рассматривать специальный трибунал, рассказал адвокат Мурси.

В миреВ Египте сообщили о смерти экс-президента страны Мухаммеда МурсиВ Египте сообщили о смерти экс-президента страны Мухаммеда МурсиЧитать подробнее

Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 год, когда он был смещен с этой должности в результате массовых протестов. На следующий день Мурси поместили под стражу.

В 2015 году суд в Египте приговорил Мурси к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара, а позже - к смертной казни за планирование побега из тюрьмы. В 2016 году смертный приговор Мурси был отменен. Судебные разбирательства в отношении Мурси проходили до настоящего момента.

Египет Мухаммед Мурси

Новости

США направят еще 1000 военных на Ближний Восток на фоне проблем с Ираном

В ООН узнали о планах США по авиаудару по объекту в Иране

В ООН узнали о планах США по авиаудару по объекту в Иране

Семья Фриды Кало опровергла существование записи ее голоса

У вокалиста Megadeth обнаружили рак горла

У вокалиста Megadeth обнаружили рак горла

Вскрытие показало, что найденная мертвой в Испании девочка из России была убита

Что произошло за день: понедельник, 17 июня

В Египте сообщили о смерти экс-президента страны Мухаммеда Мурси

В Египте сообщили о смерти экс-президента страны Мухаммеда Мурси

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Airbus анонсировал создание сверхдальнего самолета A321XLR

Airbus анонсировал создание сверхдальнего самолета A321XLR

В Кремле увидели признаки кибервойны в возможных кибератаках США на РФ

В Кремле увидели признаки кибервойны в возможных кибератаках США на РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');