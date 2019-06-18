Экс-президент Египта Мурси скончался от сердечного приступа

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - 67-летний бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался от сердечного приступа, сообщает во вторник государственное телевидение со ссылкой на медицинский источник.

Как заявил главный прокурор Египта Набиль Садек, Мурси потерял сознание после того, как в течение пяти минут выступал с речью.

По словам собеседников, во время своего заявления экс-президент выглядел сердитым и усталым. Вскоре он потерял сознание.

После этого экс-президент Египта был доставлен в больницу, где констатировали его смерть. Во время первоначального осмотра тела Мурси не было выявлено никаких травм.

Источники агентства Associated Press рассказали, что Мурси сам попросил о возможности выступить перед судом. Во время выступления он настаивал на том, что он до сих пор является президентом Египта и его дело должен рассматривать специальный трибунал, рассказал адвокат Мурси.

Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 год, когда он был смещен с этой должности в результате массовых протестов. На следующий день Мурси поместили под стражу.

В 2015 году суд в Египте приговорил Мурси к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара, а позже - к смертной казни за планирование побега из тюрьмы. В 2016 году смертный приговор Мурси был отменен. Судебные разбирательства в отношении Мурси проходили до настоящего момента.