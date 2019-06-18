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В Египте похоронили умершего накануне экс-президента Мурси

В Египте похоронили умершего накануне экс-президента Мурси
Экс-президент Египта Мухаммед Мурси
Фото: EPA

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси, скончавшегося 17 июня в суде в возрасте 67 лет, похоронили во вторник в Каире, сообщает Associated Press.

"Мы обмыли его благородное тело в тюремной больнице Тора, и прочитали над ним молитвы в больнице", - написал его сын Ахмед в фейсбуке. Также он рассказал, что его отец был похоронен рано утром вместе с другими высокопоставленными лицами из "Братьев-мусульман" (организация запрещена в РФ).

По данным агентства, египетские власти ранее запретили кремировать его тело на родине в провинции Шаркия на севере Египта. Как отмечается, церемония похорон носила семейный характер.

Экс-президент Египта умер после выступления перед судом 17 июня в возрасте 67 лет. Позднее египетское гостелевидение назвало причиной его смерти сердечный приступ.

Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 год, когда в результате массовых протестов он был смещен с этой должности. На следующий день экс-президента поместили под стражу.

В 2015 году суд в Египте приговорил Мурси к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара, а позже - к смертной казни за планирование побега из тюрьмы. В 2016 году смертный приговор Мурси был отменен. Судебные разбирательства в отношении Мурси проходили до настоящего момента.

Мухаммед Мурси Египет

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