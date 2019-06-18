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Суд приговорил новозеландца к 21 месяцу тюрьмы за видео о теракте в мечети

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Окружной суд новозеландского Крайстчерча приговорил 44-летнего Филипа Арпса к 21 месяцу заключения по обвинению в распространении материалов о стрельбе в мечетях города во время совершения терактов, сообщила газета The New Zealand Herald.

Арпс признал себя виновным в распространении видеозаписи нападения. Кроме того, суд отметил особую жестокость преступления, так как обвиняемый добавил в видео счетчик убитых и изображение прицела, а также распространил видео на следующий день после теракта.

Окружной суд отказался заменить реальный срок условным, отметив повышенный риск повторного правонарушения.

15 марта в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. В результате нападения погибли 50 человек, десятки человек получили ранения.

Новая Зеландия

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