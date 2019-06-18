Парламент Молдавии отменил закон о гражданстве в обмен на инвестиции

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии во вторник отменил принятый бывшими властями закон о предоставлении гражданства республики в обмен на инвестиции.

За это решение единогласно проголосовали все депутаты парламентского большинства.

Представляя законопроект об отмене закона, принятого в июле прошлого года, председатель юридической комиссии парламента Серджиу Литвиненко отметил, что "закон содержит много рисков, на которые даже при его принятии указала Службы информации и безопасности, но которым пренебрегли в прошлом парламенте депутаты от правящей тогда Демпартии".

"Согласно этому закону, до 5 тысяч иностранных граждан могли приобрести гражданство Молдавии в обмен на инвестиции. По сути, идет речь о продаже гражданства страны неизвестным людям. Не был установлен механизм жесткой проверки претендентов на получение гражданства. Гражданство могли получить сомнительные личности, люди с криминальным прошлым, террористы. Более того, согласно закону, личность тех, кто купил гражданство, не подлежит разглашению и не публикуется в "Официальном мониторе", как это обычно происходит", - заявил Литвиненко.

Он подчеркнул, что "отмена этого закона является обязательным, в противном случае Молдавия рискует испортить отношения с партнерами и с Европейским союзом, с которым у Молдавии действует безвизовый режим".

Согласно принятому в прошлом году закону, гражданство Молдавии можно было получить, вложив в стратегически важные области экономики Молдавии инвестиции на сумму не менее 250 тысяч евро. Оппозиция и Европейский союз подвергли жесткой критике принятые в Молдавии по инициативе Демпартии нововведения относительно предоставления гражданства в обмен на инвестиции. По мнению ЕС, утвержденная программа содержит риски предоставления гражданства Молдавии лицам с сомнительным прошлым, а также представляющим угрозу безопасности стране. Ряд экспертов утверждали, что при внедрении этой программы Молдавия рискует лишиться безвизового режима со странами ЕС, который был введен с апреля 2014 г.

За шесть месяцев выполнения данной программы (с ноября 2018 г.) гражданство Молдавии получили только два человека. Еще более 20 заявлений находилось на рассмотрении в специальной комиссии, которая действовала при министерстве экономики и инфраструктуры. Реализацией программы занималась специально созданная компания Moldova Investment Company и Henley&Partners - обе с офисом в Дубае.

Ранее молдавские СМИ писали, что по программе "Гражданство в обмен на инвестиции" гражданином Молдавии хочет стать российская певица Жасмин. Она является супругой политика и бизнесмена Илана Шора, обвиняемого в причастности к краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии. Согласно официальной информации, Шор уже уехал из страны после смены власти. В пятницу он и еще шесть депутатов его фракции не пришли на заседание парламента Молдавии.