Правительство Молдавии остановило приватизацию из-за нарушений

По словам премьера Майи Санду, хищения госсобственности продолжились даже после смены власти

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Майя Санду распорядилась в срочном порядке приостановить приватизацию в стране из-за допущенных ранее и продолжающихся злоупотреблений. Она сообщила, что направила этот приказ Агентству публичной собственности, которое продает госимущество.

Директора агентства Владимира Балдовича правительство отправит в отставку на следующем заседании, добавила Санду.

"Несмотря на то, что мы публично заявили, что начнем расследование относительно нарушений, которые были допущены представителями бывшего режима для освобождения учреждений от коррупции, представители режима, остающиеся на должностях, продолжают процесс хищения госсобственности", - заявила она.

Объявление об очередном раунде приватизации появилось 14 июня вечером, сразу после пресс-конференции Демпартии Молдавии о переходе в оппозицию и заявления бывшего правительства об отставке, напомнила премьер. По ее словам, в результате ряд объектов, в том числе санаторий "Молдова" в Трускавце", выставили на продажу по заниженным ценам.

18 июня парламент создал следственную комиссию для анализа приватизации госсобственности с 2013 года, напомнила Санду. Особо внимательно комиссия проверит продажу Кишиневского аэропорта, авиакомпании Air Moldova, госпредприятия "Вокзалы и автостанции", кишиневского табачного комбината, а также передаче в концессию на 49 лет кишиневского аэропорта.

8 июня Партия социалистов и правый блок ACUM сформировали новое правительство Молдавии. Демократическая партия, создавшая правительство в январе 2016 года, до 14 июня отказывалась уступить власть. Затем старое правительство все же ушло в отставку. Бывший премьер-министр Павел Филип объявил о переходе Демпартии в оппозицию. Лидер Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк покинул страну.